26-летнему орловцу, прятавшему в сарае марихуану, грозит срок
В Мценском районе полицейские задержали молодого человека, прятавшего в сарае марихуану. Мужчина утверждает, что «случайно» нашел плантацию и запасся впрок.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий у орловца обнаружили несколько свертков и емкостей с измельченной растительной массой. Экспертно-криминалистический центр УМВД провел исследования и подтвердил - это наркотическое средство марихуана, общей массой 165 граммов.
- В беседе с полицейскими гражданин пояснил, что собранную коноплю он переработал и приготовил для личного потребления. Сейчас против него возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU