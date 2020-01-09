2020-01-09T09:42:37+03:00
Общество

Орловцы пробежали по «Муромской дорожке» после встречи Нового года

Спортивная акция прошла в поддержку трезвости и здорового образа жизни
Наталья Меркулова
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Орловцы пробежали по «Муромской дорожке» после встречи Нового года. Фото: Орловская митрополияОрловцы пробежали по «Муромской дорожке» после встречи Нового года. Фото: Орловская митрополия
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После встречи Новогодней ночи, 1 января, жители Орла присоединились к ежегодной духовно-спортивной акции «Муромская дорожка». В День преподобного Ильи Муромца ее посвятили трезвости и здоровому «богатырскому» образу жизни.

Орловцев ждало развлекательное богатырское шоу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловцев ждало развлекательное богатырское шоуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орел стал одним из 60 городов России, СНГ и Западной Европы, который устроил спортивный праздник с молебном, новогоднюю пробежку по набережной и развлекательное шоу. Активными участниками акции стали православная молодежь, казаки, члены спортивных клубов и сотрудники полиции.

Проверить свою силу мог каждый желающий Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Проверить свою силу мог каждый желающийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В завершение акции жителей и гостей областного центра ждало на центральной площади Ленина настоящее богатырское сражение от «Знаменской богатырской заставы». Проверить свою силу, примерить на доспехи, поднять кованный меч и поработать дубиной мог любой желающий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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