Орловцы пробежали по «Муромской дорожке» после встречи Нового года
После встречи Новогодней ночи, 1 января, жители Орла присоединились к ежегодной духовно-спортивной акции «Муромская дорожка». В День преподобного Ильи Муромца ее посвятили трезвости и здоровому «богатырскому» образу жизни.
Орловцев ждало развлекательное богатырское шоуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Орел стал одним из 60 городов России, СНГ и Западной Европы, который устроил спортивный праздник с молебном, новогоднюю пробежку по набережной и развлекательное шоу. Активными участниками акции стали православная молодежь, казаки, члены спортивных клубов и сотрудники полиции.
Проверить свою силу мог каждый желающийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В завершение акции жителей и гостей областного центра ждало на центральной площади Ленина настоящее богатырское сражение от «Знаменской богатырской заставы». Проверить свою силу, примерить на доспехи, поднять кованный меч и поработать дубиной мог любой желающий.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU