Орловцам расскажут как стать частью команды добровольцев «Лиза Алерт»

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:01:38+03:00

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Орловское отделение поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» готовится к встрече с людьми, желающими стать частью большой дружной команды и помогать в поисках пропавших.

Уже в эту субботу в Орле состоится открытая лекция для новичков. На ней можно будет подробно узнать о направлениях работы «Лиза Алерт», познакомиться с поисковиками, членами инфогруппы и понять, как можно пополнить их ряды.

- «Лиза Алерт» ищет единомышленников! Мы ждем тех, кто готов помогать другим. Мы занимаемся поиском пропавших людей, и каждый может присоединиться к нам. Знайте, Поиск – это не только выезд в лес. Это отточенная, хорошо отработанная система! – говорят организаторы встречи.

Справки по телефону «Горячей линии» поисково-спасательного отряда: 8 (800) 700-54-52.

КОГДА? ГДЕ?

11 января, 16:00

Салон красоты «Профкосмо» (ул. Тургенева, 37)

ИСТОЧНИК KP.RU