2020-01-08T12:26:39+03:00
Общество

Короткая рабочая неделя в Орле будет пасмурной и не морозной

В выходные синоптики обещают сильный снегопад
Ольга СУПОНЕВА
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Январская погода в регионе устанавливаться не спешитЯнварская погода в регионе устанавливаться не спешитФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Первая рабочая неделя 2020-го года, состоящая из двух рабочих дней, в Орле выдастся пасмурной и не морозной. По прогнозам синоптиков, столбики термометров покажут ноль и даже плюс, небо будет затянуто тучами.

Как сообщает Росгидрометцентр, в четверг 9 января в ночное время - 3, днем воздух прогреется до +1 градуса. Ветер юго-западный 4 м/с, облачно, небольшие осадки в виде снега с дождем. Атмосферное давление 747...744 мм рт.ст.

В пятницу 10 числа -2..0. Переменная облачность, без осадков. Ветер сменит направление на западное, скорость составит 2 м/с. Давление 747 мм рт.ст.

В субботу 11 января будет пасмурно. По прогнозам, в регион придет сильный снегопад. Ветер юго-восточный 5 м/с, давление 745 мм рт.ст., а температура воздуха от -2 до 0 градусов.

В воскресенье 12 января вновь солнца ждать не придется. В ночное время ударит мороз в -7 градусов, однако днем воздух снова прогреется до 0. Возможен снег с дождем, ветер будет дуть с юга со скоростью 2 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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