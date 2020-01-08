Под Орлом парень на "Калине" взял на таран бетонный столб
В Орловской области молодой водитель оказался в больнице после неудачной поездки. Парень взял на таран на своей "Ладе Калине" бетонный столб.
ДТП случилось накануне, 7 января, в Мценском районе. Двадцатилетний парень управлял отечественной легковушкой и в районе села Королевка не рассчитал какая скорость будет безопасной. Водитель потерял контроль над своей машиной и ситуацией, "Калина" вылетела с дороги в кювет и впечаталась в столб.
Фото с места аварии предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области
- В результате ДТП водитель автомобиля получил повреждения, доставлен в медучреждение. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, - прокомментировали аварию корреспонденту "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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