2020-01-07T15:23:17+03:00
Общество

В Орловской области растет заболеваемость ОРВИ

Случаев гриппа в регионе не зафиксировано
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области растет заболеваемость острыми респираторными инфекциями. Случаев гриппа, пока что, врачи не фиксировали.

О ситуации с простудой на Орловщине рассказали в региональном Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства привели данные мониторинга за последнюю неделю 2019-го года.

- На 52 календарной неделе (с 23 по 29 декабря 2019 г.) в области зарегистрирован 4351 случай заболеваний ОРВИ, дети в возрасте до 14 лет составили 71,6% от общего числа заболевших ОРВИ, - сообщили "КП" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

При этом повышены эпидемические пороги. Среди всех жителей области на 3,2%, а в самом Орле на 9,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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