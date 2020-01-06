2020-01-06T17:08:20+03:00
Происшествия

Мошенники "обули" жительницу Орловской области на крупную сумму

Женщина приняла аферистов за работников банка и попалась на их удочку
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области женщина лишилась сбережений из-за мошенников. Аферисты представились работниками банка и смогли завладеть чужими деньгами.

Инцидент произошел с 52-летней жительницей Мценского района. Женщине позвонили незнакомцы и представились банковскими работниками. Обманом они завладели больше чем 17 тысячами рублей, а также кредитными деньгами в сумме около ста тысяч.

- Схему злоумышленники использовали распространенную – убедили гражданку, что ее счета и находящиеся на них деньги могут стать объектом внимания мошенников. А затем порекомендовали женщине выполнить ряд действий, после чего смогли завладеть ее деньгами, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Женщине ничего не осталось делать, как идти в полицию. Сотрудники отдела возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Как пояснили в ведомстве, орловчанка знала о подобных случаях, но все равно попалась в лапы обманщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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