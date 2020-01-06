Жителей Орловщины приглашают отпраздновать Рождество в Вятском Посаде
Уже завтра, 7 января, православный мир встретит один из главных праздников - Рождество Христово. Отметить этот день жителей Орла приглашает духовно-православный центр в Вятском Посаде.
Для гостей подготовлена обширная программа: ярмарка народного творчества и мастер-классы, полевая кухня и катание на лошадях, большая развлекательная программа для детей и концерт с участием лучших творческих коллективов Орловского района, сообщает пресс-служба духовного православного центра.
Вход для всех свободный.
КОГДА? ГДЕ?
7 января, 12.00
Орловский р-н, п. Вятский Посад
ул. Южная 1а
Тел. для справок 59-20-64
ИСТОЧНИК KP.RU
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