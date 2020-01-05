Орловцев приглашают на спектакль, зимние забавы и концерт группы "Памела, Ах!"

5 Янв. 2020 2020-01-05T10:59:12+03:00

Рассказываем, куда сходить 5 января в областном центре

Изменить размер текста: A A

Новогодние каникулы подошли к своему экватору, проект "Сказки на Девяти Дубах" продолжает свое развитие в Орле. В воскресенье, 5 января, горожан и гостей областного центра ждет череда событий.

В 15 часов для юных зрителей начнется новогодняя интермедия с игровой программой, Дед Мороз и Снегурочка ждут маленьких горожан и их родителей. Место - ул. Ленина, площадка перед МФЦ. Также гости увидят спектакль "Зимняя сказка".

С 16.00 на аллее перед горпарком начнется программа "Здравствуй, гостья Зима".

- Орловцев ждут эстафеты и подвижные конкурсы «Зимние забавы», конкурс пословиц и поговорок о зиме, сказка-экспромт «Колобок», в которой участвуют все желающие, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Ну а в 18.00 на площадке перед кинотеатром "Победа" на ул. Ленина выступит кавер-группа "Памела, Ах!". Музыканты исполнят зажигательные хиты.

ИСТОЧНИК KP.RU