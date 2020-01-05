Орловцев приглашают на спектакль, зимние забавы и концерт группы "Памела, Ах!"
Новогодние каникулы подошли к своему экватору, проект "Сказки на Девяти Дубах" продолжает свое развитие в Орле. В воскресенье, 5 января, горожан и гостей областного центра ждет череда событий.
В 15 часов для юных зрителей начнется новогодняя интермедия с игровой программой, Дед Мороз и Снегурочка ждут маленьких горожан и их родителей. Место - ул. Ленина, площадка перед МФЦ. Также гости увидят спектакль "Зимняя сказка".
С 16.00 на аллее перед горпарком начнется программа "Здравствуй, гостья Зима".
- Орловцев ждут эстафеты и подвижные конкурсы «Зимние забавы», конкурс пословиц и поговорок о зиме, сказка-экспромт «Колобок», в которой участвуют все желающие, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.
Ну а в 18.00 на площадке перед кинотеатром "Победа" на ул. Ленина выступит кавер-группа "Памела, Ах!". Музыканты исполнят зажигательные хиты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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