Орловцы пополнили ряды Преображенского полка
Присягу новобранцы приняли накануне Нового года
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Юноши из Орловской области пополнили ряды Преображенского полка. Присягу орловцы-новобранцы приняли накануне Нового года.
В общей сложности полк пополнили более 200 молодых людей.
- Новобранцы приняли военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Среди военнослужащих - молодые люди из десятков регионов России, в том числе из Орловской области, - сообщили в пресс-службе Правительства региона.
Отметим, что в декабре 2019-го легендарный полк отметил 40-ю годовщину формирования.
ИСТОЧНИК KP.RU