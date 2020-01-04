2020-01-04T11:11:56+03:00
Общество

Орловцы пополнили ряды Преображенского полка

Присягу новобранцы приняли накануне Нового года
Ольга СУПОНЕВА
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Юноши из Орловской области пополнили ряды Преображенского полка. Присягу орловцы-новобранцы приняли накануне Нового года.

В общей сложности полк пополнили более 200 молодых людей.

- Новобранцы приняли военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Среди военнослужащих - молодые люди из десятков регионов России, в том числе из Орловской области, - сообщили в пресс-службе Правительства региона.

Отметим, что в декабре 2019-го легендарный полк отметил 40-ю годовщину формирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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