2020-01-03T11:49:13+03:00
Происшествия

В Орловской области юноша на "Ладе" насмерть сбил пешехода

Трагическое ДТП случилось в поселке Малоархангельск
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области печальными последствиями обернулось дорожно-транспортное происшествие. В поселке Малоархангельск юноша на "Ладе" насмерть сбил пешехода.

Авария случилась 2 января около восьми часов вечера. 20-летний парень на отечественной легковушке "Лада Приора" ехал по улице Урицкого и сбил пешехода. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

- На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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