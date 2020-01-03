В Орловской области юноша на "Ладе" насмерть сбил пешехода
Трагическое ДТП случилось в поселке Малоархангельск
.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:
В Орловской области печальными последствиями обернулось дорожно-транспортное происшествие. В поселке Малоархангельск юноша на "Ладе" насмерть сбил пешехода.
Авария случилась 2 января около восьми часов вечера. 20-летний парень на отечественной легковушке "Лада Приора" ехал по улице Урицкого и сбил пешехода. От полученных травм он погиб на месте происшествия.
- На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU