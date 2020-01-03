Орловец прикарманил в магазине чужой телефон и попал под уголовное дело

3 Янв. 2020 2020-01-03T11:36:29+03:00

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25-летнему орловцу светит уголовное наказание за то, что тот прикарманил чужой телефон. Парень забрал оставленный посетительницей магазина гаджет, который девушка забыла, заигравшись в автомат с игрушками.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области, орловчанка случайно оставила телефон в магазине, в чехле сотового было полторы тысячи рублей. Девушка попыталась сама разыскать забытый мобильник, на записи с камеры наблюдения было видно, что некий парень забрал его. Более того, девушка выяснила где он живет и наведалась к нему с просьбой вернуть телефон. Но молодой человек все отрицал. Тогда пришлось обращаться в полицию.

- Сотрудники отдела уголовного розыска опросили подозреваемого. Молодой человек признал свою причастность к произошедшему и рассказал, что чужой телефон он подарил родственнику. Полицейские изъяли имущество. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU