В Орле поздравили новоиспеченных мам
В Орле, по традиции, поздравили мам, чьи малыши родились в период с 30 декабря по 1 января. К женщинам и их крохам в Орловском городском роддоме чиновники наведались с поздравлениями и подарками.
В этом году орловчанок, которые Новый год встретили не за праздничным столом а в родильном отделении оказалось семь. Причем три женщины родили детей 1 января.
Женщинам вручили полезные подаркиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Все женщины вместе с малышами чувствуют себя хорошо. Новоявленные мамы отметили, что планируют в будущем еще детей, - поделились с "КП" в пресс-службе Администрации Орла.
В первый день года в Орле родились трое мальчиковФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Екатерина Данилевская, замглавы администрации по вопросам социальной поддержки, поздравила мам и вручила им полезные подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU