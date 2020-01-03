В Орле поздравили новоиспеченных мам

3 Янв. 2020 2020-01-03T11:04:47+03:00

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В Орле, по традиции, поздравили мам, чьи малыши родились в период с 30 декабря по 1 января. К женщинам и их крохам в Орловском городском роддоме чиновники наведались с поздравлениями и подарками.

В этом году орловчанок, которые Новый год встретили не за праздничным столом а в родильном отделении оказалось семь. Причем три женщины родили детей 1 января.

Женщинам вручили полезные подаркиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Все женщины вместе с малышами чувствуют себя хорошо. Новоявленные мамы отметили, что планируют в будущем еще детей, - поделились с "КП" в пресс-службе Администрации Орла.

В первый день года в Орле родились трое мальчиковФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Екатерина Данилевская, замглавы администрации по вопросам социальной поддержки, поздравила мам и вручила им полезные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU