Новогодняя ночь в Орле обошлась без крупных правонарушений и дебоша
В Орловской области новогодняя ночь прошла без серьезных правонарушений. В основном,жители региона нарушали правила дорожного движения.
Правоохранители и силовики обеспечивали охрану общественного порядка в областном центре и других населенных пунктах региона.
- Благодаря проделанной полицейскими работе происшествий и крупных нарушений общественного порядка допущено не было. За сутки с 31 декабря на 1 января орловские полицейские выявили порядка 130 административных правонарушений, среди которых большая часть - нарушения правил дорожного движения, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU