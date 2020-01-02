Новогодняя ночь в Орле обошлась без крупных правонарушений и дебоша

2 Янв. 2020 2020-01-02T11:58:14+03:00

Новогодняя ночь на Орловщине прошла без серьезных эксцессов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В основном, в регионе нарушались правила дорожного движения

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В Орловской области новогодняя ночь прошла без серьезных правонарушений. В основном,жители региона нарушали правила дорожного движения.

Правоохранители и силовики обеспечивали охрану общественного порядка в областном центре и других населенных пунктах региона.

- Благодаря проделанной полицейскими работе происшествий и крупных нарушений общественного порядка допущено не было. За сутки с 31 декабря на 1 января орловские полицейские выявили порядка 130 административных правонарушений, среди которых большая часть - нарушения правил дорожного движения, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU