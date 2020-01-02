Тысячи орловцев встретили Новый год на центральной площади
В новогоднюю ночь тысячи орловцев и гостей областной столицы пришли на центральную площадь города, чтобы встретить 2020-й. Фотокорреспондент "КП" также побывал на празднике в честь главной ночи года.
В Орле состоялась праздничная программаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Для жителей Орла и всех гостей состоялась большая праздничная программа. Сказочные персонажи, выступления творческих коллективов, дискотека - всех гостей площади ждало много развлечений. Работала рождественская ярмарка, где можно было перекусить и попробовать угощения.
Собравшихся с наступившим 2020-м годом поздравил губернатор Андрей Клычков.
Горожане встретили Новый год на главной площадиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- В этот праздник я хочу пожелать вам здоровья, исполнения всех желаний, чтобы в ваших домах было добро и мир, - сказал глава региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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