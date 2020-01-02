Орловцев приглашают на концерт "Coffeeshop" и караоке-запев

2 Янв. 2020 2020-01-02T11:13:13+03:00

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В Орле продолжается череда новогодних событий. Сегодня, 2 января, горожан приглашают на караоке-запев и концерт группы Coffeeshop и караоке-запев.

Концерт орловских музыкантов начнется в 14 часов на площадке у кинотеатра "Победа". Рок-музыканты исполнят свои хиты.

А в 17 часов на площади Ленина орловцам предлагают исполнить уже любимые народные хиты - будет работать караоке! Так что каждый может повеселиться и показать свои вокальные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU