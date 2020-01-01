Оттепель задержится в Орле на ближайшие дни

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:08:32+03:00

Январских морозов синоптики пока что не обещают

Изменить размер текста: A A

Оттепель в Орле задержится. В ближайшее время термометр покажут 0 градусов, будет достаточно сыро.

1 января 2020, как сообщает Росгидрометцентр, в Орле 0, небольшой снег. Ветер северо-западный 6 м/с, атмосферное давление 740 мм рт.ст. Пасмурно.

В четверг, 2 января, все также 0 градусов днем, а вот в ночное время столбики термометров опустятся до -5. Ветер сменит направление на юго-западное, скорость 6 м/с, давление повысится до 747 мм рт.ст. Ожидается снег с дождем, будет пасмурно.

В пятницу 3 числа на термометрах 0. Облачность обещает быть переменной, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 5 м/c, давление 745 мм рт.ст.

В субботу, 4 января, -2..-1. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер сохранит направление и скорость, давление понизится до 739 мм рт.ст.

В воскресенье 5 января -2 ночью и 0 градусов днем. Переменная облачность, небольшой снег. Ветер сменит направление на западное, скорость 4 м/с. Давление 744 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU