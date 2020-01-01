В Орловской области займутся снижением уровня травматизма и гибели людей
В Орловской области в ближайшие несколько лет в развитие системы комплексной безопасности вложат более полутора миллиардов рублей. В рамках одноименной программы в регионе бросят силы на снижение уровня травматизма и гибели людей.
Реализация программы рассчитана на 2020-2025 годы, сумма финансирования -1,6 млрд рублей, деньги выделят из областного бюджета.
- В рамках реализации программы планируется приобретение пожарных автомобилей на шасси повышенной проходимости и оперативно-служебных автомобилей, оснащение сил и средств территориальной добровольной пожарной охраны современными системами связи, приобретение спасательного оборудования и снаряжения, плавсредств, прицепов для перевозки судов, водолазного снаряжения и оборудования, а также специальной одежды, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU