В Орле прошла благотворительная акция «Елка желаний»
Вчера, 30 декабря, Орел присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». В этот день более 200 детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также воспитанники интернатов смогли получить долгожданные новогодние подарки.
Во дворце пионеров им. Гагарина для ребят подготовили большой детский праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой, спектакль «Сказка старого фонаря» и новогоднюю интермедию «Сказочный патруль и ледяное королевство». Затем наступила очередь торжественного вручения подарков. Эту почетную миссию взяла на себя супруга губернатора региона Валерия Клычкова и благотворительный фонд «Созидание».
- Все детские пожелания были записаны, и каждый из ребят получил именно тот подарок к Новому году, о котором он мечтал, - отметила Валерия Клычкова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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