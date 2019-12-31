В Орле прошла благотворительная акция «Елка желаний»

СЕГОДНЯ 08:04 2019-12-31T08:04:57+03:00

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Вчера, 30 декабря, Орел присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». В этот день более 200 детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также воспитанники интернатов смогли получить долгожданные новогодние подарки.

Во дворце пионеров им. Гагарина для ребят подготовили большой детский праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой, спектакль «Сказка старого фонаря» и новогоднюю интермедию «Сказочный патруль и ледяное королевство». Затем наступила очередь торжественного вручения подарков. Эту почетную миссию взяла на себя супруга губернатора региона Валерия Клычкова и благотворительный фонд «Созидание».

- Все детские пожелания были записаны, и каждый из ребят получил именно тот подарок к Новому году, о котором он мечтал, - отметила Валерия Клычкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU