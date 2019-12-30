Андрей Клычков рассказал, как встретит Новый год
Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, как встретит Новый год. О планах на самую главную ночь года глава региона поведал на пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 30 декабря.
- Ничего особенного, никакого пафоса, - ответит Андрей Евгеньевич на вопрос журналистки. - Я считаю, что Новый год - это семейный праздник, встречать буду с семьей.
Также Андрей Клычков рассказал, что его супруга предложила и вовсе встретить праздник в пижамах, такая идея главе региона пришлась по душе.
- Правда мы собираемся смотреть салют на площади, так что все равно придется переодеться, - поделился губернатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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