В новогоднюю ночь в центре Орла запретят движение и парковку

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-30T16:27:18+03:00

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В канун Нового года и саму праздничную ночь в центре Орла будет закрыто движение и запрещена парковка. Временные неудобства для автолюбителей связаны с проведением праздничных мероприятий.

С 18.00 31 декабря и до 4 часов утра 1 января будет запрещена стоянка на ул. Пролетарская гора, ул. Максима Горького (от ул. Брестской до пл. Ленина и от пл. Ленина до ул. Пионерской), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, 1; от ул. Ленина, 36 до пл. Ленина и на площадке между домом №28 по ул. Максима Горького и пл. Ленина).

А с 23 часов 31 декабря до 4 утра 1 января будет запрещено движение транспортных средств по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Полесской до ул. Пионерской), ул. Пролетарская гора, ул. Максима Горького (от ул. Брестской до пл. Ленина и от пл. Ленина до ул. Пионерской), пл. Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы), как сообщает пресс-служба администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU