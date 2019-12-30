2019-12-30T16:14:10+03:00
Общество

Жителей Орла приглашают приготовить пятиметровую шаурму

На новогодних праздниках в городе пройдет большой гастрономический фестиваль
Ольга СУПОНЕВА
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Центр Орла в праздники станет площадкой для гастрономического фестиваляЦентр Орла в праздники станет площадкой для гастрономического фестиваляФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Гастрофестиваль состоится в Орле в грядущие новогодние праздники. Он развернется в центре города, орловцев и гостей областной столицы приглашают не только полакомиться вкусными угощениями, но и поучаствовать в мастер-классах.

Главной "фишкой" гастрономического фестиваля станут дубинбургер и дубовуха - угощения, созданные в рамках новогодней концепции "Сказки на девяти дубах." Дубовуху, кстати, можно уже попробовать: в домиках-павильонах она продается, а презентация дубинбургера состоится 3 января в 14.00.

- Также любители кулинарии смогут освоить новые рецепты русской и восточной кухонь. В рамках новогоднего проекта «Сказки на Девяти Дубах» территория перед торговыми домиками превратится в площадку гастрофестиваля, где и будут проходить различные мастер-классы, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орле.

Еще один мастер-класс состоится уже 5 числа, в 16.00 - тут орловцев познакомят с блюдами будущего, 7 января в 18.00 горожан научат варить шурпу. А 11 числа в 14.00 на площади Ленина будут ставить рекорд: орловцев приглашают принять участие в приготовлении пятиметровой шаурмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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