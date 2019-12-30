МЧС: на Орловщине ожидаются неблагоприятные погодные явления

СЕГОДНЯ 13:15 2019-12-30T13:15:32+03:00

На регион надвигаются сильный шквалистый ветер и гололед

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Как сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня ночью в области ожидается усиление ветра и снег.

30 декабря с 21:00 установится облачная погода с небольшим, местами умеренным снегом. Во вторник, 31 декабря, днем возможен гололед и гололедица.

Западный ветер достигнет 8-13 м/с, а местами усилится до 15-19 м/с. Температура воздуха ночью -1°С…-6°С, днем -3°С…+2°С. Неблагоприятные погодные условия задержатся в регионе до 21 часа 31 декабря.

- Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций. Рекомендуем соблюдать осторожность при передвижении рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, обходя оборванные провода, - советуют в МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU