СЕГОДНЯ 12:45 2019-12-30T12:45:04+03:00

В Орловской области из-за печного отопления погибла 91-летняя женщина. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Происшествие случилось в одном из сел Покровского района

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Сегодня ночью, 30 декабря, в поселке Красный Покровского района сгорел частный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на телефон экстренной службы около часа ночи.

Через полчаса на месте возгорание было обнаружено тело 91-летней женщины.

- В результате пожара дом полностью выгорел изнутри, кровля сгорела и обрушилась по всей площади. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU