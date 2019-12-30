В Орловской области из-за печного отопления погибла 91-летняя женщина
Сегодня ночью, 30 декабря, в поселке Красный Покровского района сгорел частный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на телефон экстренной службы около часа ночи.
Через полчаса на месте возгорание было обнаружено тело 91-летней женщины.
- В результате пожара дом полностью выгорел изнутри, кровля сгорела и обрушилась по всей площади. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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