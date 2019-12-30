СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-30T11:33:47+03:00

В Орле из-за пожара в общежитии эвакуировали 30 человек Фото: Архив "КП"

Огонь вспыхнул ночью в одной из комнат

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В воскресенье, 29 декабря, в Орле из-за пожара в общежитии эвакуировали 30 человек. Огонь вспыхнул ночью в одной из комнат.

Сообщение о возгорании на улице Машиностроительной поступило на телефон экстренной службы в 2:45. На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части №5. Из-за сильного задымления были эвакуированы 30 человек.

- В результате пожара в комнате сгорели стол, телевизор, предметы быта и обихода, комната закопчена по всей площади. Сейчас устанавливаются причина пожара и размер ущерба. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU