В Орле из-за пожара в общежитии эвакуировали 30 человек
В воскресенье, 29 декабря, в Орле из-за пожара в общежитии эвакуировали 30 человек. Огонь вспыхнул ночью в одной из комнат.
Сообщение о возгорании на улице Машиностроительной поступило на телефон экстренной службы в 2:45. На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части №5. Из-за сильного задымления были эвакуированы 30 человек.
- В результате пожара в комнате сгорели стол, телевизор, предметы быта и обихода, комната закопчена по всей площади. Сейчас устанавливаются причина пожара и размер ущерба. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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