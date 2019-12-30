2019-12-30T11:14:34+03:00
Общество

Орловцев приглашают встретить Новый год всем вместе

Для жителей областного центра подготовили праздничную программу и фейерверк
Наталья Меркулова
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Орловцев приглашают встретить Новый год всем вместеОрловцев приглашают встретить Новый год всем вместеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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31 декабря главным местом для встречи 2020 года в Орле станет площадь Ленина. Здесь гостей будут ждать не только Дедушка Мороз и Снегурочка, но и символ проекта «Сказки на девяти дуба» Соловей Разбойник, а также Орловский Богатырь.

На центральной площади запланирована большая концертная программа. Жителей и гостей города приглашают на нее в 1:30, а уже в два часа ночное небо озарит праздничный фейерверк, который ознаменует наступление нового десятилетия.

Для жителей Северного района радость и веселье традиционно подарит КДЦ «Металлург». На площади перед ним в 22:00 начнется творческая программа с зажигательными танцами и песнями, а в 1:30 будет дан салют.

В Заводском районе в час ночи гостей ждут у Орловского городского центра культуры. На концерте «Новый год встречаем вместе!» можно будет встретиться с Дедом Морозом. Для взрослых и самых юных зрителей прозвучат самые добрые и искренние новогодние поздравления новогодние песни и танцевальные мелодии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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