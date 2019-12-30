В Орле после столкновения автомобиля ГАИ и легковушки началась служебная проверка

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-30T10:44:10+03:00

В Орле после столкновения автомобиля ГАИ с легковушкой началась служебная проверка Фото: Архив "КП"

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Вчера, 29 декабря, в Орле на Московском шоссе столкнулись «Лада Ларгус» и служебный автомобиль, принадлежащего одному из территориальных органов внутренних дел.

ДТП произошло около 23 в районе дома №124. В результате столкновения водитель автомобиля Лада Ларгус получил телесные повреждения.

- Сейчас сотрудники ГИБДД УМВД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту назначена служебная проверка, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU