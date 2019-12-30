2019-12-30T10:22:32+03:00
Общество

Орловцам пообещали в 2020-м снизить тариф на вывоз мусора на 7%

Больше всего придется платить жителям частных домов в центре муниципальных районов
Наталья Меркулова
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Орловцам пообещали в 2020-м снизить тариф на вывоз мусора на 7%Орловцам пообещали в 2020-м снизить тариф на вывоз мусора на 7%Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В 2020 году в Орловской области изменится тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Теперь в действие вступит единый предельный тариф для регионального оператора ООО «Зеленая Роща». В первом полугодии он составит 436,35 руб./куб. м., а во втором - 442,09 руб./куб.м., что меньше действующего на 7%.

Таким образом, плата орловцев за вывоз мусора за 1 проживающего в месяц составит: 72 рубля 73 копейки (в многоквартирных домах), 90 рублей 91 копейку (в частных домах, расположенных в сельской местности, являющейся центром муниципального района) и 81 рубль 82 копейки (в частных домах сельской местности, не являющейся центром муниципального района).

- Уменьшение тарифа достигнуто за счет снижения налога на добавленную стоимость на ряд расходов. При этом ранее установленные нормативы накопления ТКО для населения остались неизменными, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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