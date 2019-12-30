2019-12-30T09:36:23+03:00
Происшествия

В Орле «Рено Логан» сбил 11-летнего мальчика

Ребенок получил травмы и был срочно госпитализирован
Наталья Меркулова
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В Орле «Рено Логан» сбил 11-летнего мальчика. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиВ Орле «Рено Логан» сбил 11-летнего мальчика. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Днем в воскресенье, 29 декабря, в ДТП пострадал 11-летний мальчик. Происшествие случилось в Заводском районе на улице Черкасская.

Водитель «Рено Логан» ехал стороны улицы Розы Люксембург, когда в это же время, в 12:35, ребенок переходил дорогу на перекрестке в районе дома №72. Автомобиль не успел затормозить и сбил мальчика.

- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и с места аварии был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Детскую областную клиническую больницу, где его госпитализировали в отделение травматологии, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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