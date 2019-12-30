В Орле «Рено Логан» сбил 11-летнего мальчика
Днем в воскресенье, 29 декабря, в ДТП пострадал 11-летний мальчик. Происшествие случилось в Заводском районе на улице Черкасская.
Водитель «Рено Логан» ехал стороны улицы Розы Люксембург, когда в это же время, в 12:35, ребенок переходил дорогу на перекрестке в районе дома №72. Автомобиль не успел затормозить и сбил мальчика.
- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и с места аварии был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Детскую областную клиническую больницу, где его госпитализировали в отделение травматологии, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»