В Орле «Рено Логан» сбил 11-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-30T09:36:23+03:00

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Днем в воскресенье, 29 декабря, в ДТП пострадал 11-летний мальчик. Происшествие случилось в Заводском районе на улице Черкасская.

Водитель «Рено Логан» ехал стороны улицы Розы Люксембург, когда в это же время, в 12:35, ребенок переходил дорогу на перекрестке в районе дома №72. Автомобиль не успел затормозить и сбил мальчика.

- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и с места аварии был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Детскую областную клиническую больницу, где его госпитализировали в отделение травматологии, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU