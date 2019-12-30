В Орле во время закладки задержали 24-летнюю наркоторговку
В Орле во время закладки наркотиков сотрудники полиции задержали 24-летнюю наркоторговку. Девушка успела сделать семь тайников с «синтетикой».
Как выяснилось, жительница Орловского района прятала запаянные емкости с наркотическим веществом. Исследование показало, в тайниках находилось порядка 3,5 граммов наркотика.
Кроме этого, при девушке оперативники обнаружили два свертка с порошком – один упакованный, другой вскрытый. Позднее экспертиза подтвердила, что это – метилэфедрон общим весом порядка 4.25 грамма.
- В отношении данной гражданки следственным отделом УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело. В настоящее время она задержана, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU