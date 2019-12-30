СЕГОДНЯ 09:03 2019-12-30T09:04:36+03:00

В Орле во время закладки задержали 24-летнюю наркоторговку Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Орле во время закладки наркотиков сотрудники полиции задержали 24-летнюю наркоторговку. Девушка успела сделать семь тайников с «синтетикой».

Как выяснилось, жительница Орловского района прятала запаянные емкости с наркотическим веществом. Исследование показало, в тайниках находилось порядка 3,5 граммов наркотика.

Кроме этого, при девушке оперативники обнаружили два свертка с порошком – один упакованный, другой вскрытый. Позднее экспертиза подтвердила, что это – метилэфедрон общим весом порядка 4.25 грамма.

- В отношении данной гражданки следственным отделом УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело. В настоящее время она задержана, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU