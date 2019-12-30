СЕГОДНЯ 08:16 2019-12-30T08:16:55+03:00

В Орловской области назвали самые лучшие школы 2019 года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В областном центре подвели итоги конкурса среди общеобразовательных организаций «Школа года Орловской области». Проходил он в двух номинациях – сельская и городская школы.

В номинации «Городская школа» победителем стал лицей №40 города Орла. Второе место заняла школа №51. На третьем месте – средняя общеобразовательная школа №5 города Ливны.

Победителем в номинации «Сельская школа» стала Стрелецкая средняя общеобразовательная школа Орловского района. Колпнянский лицей занял второе место, а Верховская средняя общеобразовательная школа №1 - третье.

- Список победителей и призеров конкурса уже утвержден Указом губернатора. Коллективы школ-победителей будут награждены Почетными грамотами главы региона, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU