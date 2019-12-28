В Орловском районе может появиться резервный фонд

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-28T10:07:32+03:00

Пополнять его планируют за счет средств от продажи земельных участков, находящихся в аренде

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В четверг, 26 декабря, прошло заседание орловского районного совета народных депутатов. Одной из повесток дня стали ставка арендной платы по землям сельхозназначения, а также их продажа.

В ходе встречи глава района Юрий Парахин предложил создать из средств, получаемых от выкупа арендаторами муниципальных земельных участков, специальный резервный фонд. По его мнению, это поможет району развиваться и участвовать в национальных проектах.

Отметим, сейчас долгосрочной аренде у 42 хозяйствующих субъектов находятся 185 земельных участков общей площадью 13,6 тысяч гектар, всего же в районе арендуется более 18 тысяч гектар земли сельхозназначения. При этом выкупить свои участки планируют более 30 арендаторов.

- Вопрос создания резервного фонда будет вынесен на обсуждение комитета по бюджету и налоговой политике Орловского районного Совета народных депутатов в январе следующего года, - пояснили «КП» в пресс-службе администрации Орловского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU