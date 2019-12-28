В Орловском районе может появиться резервный фонд
В четверг, 26 декабря, прошло заседание орловского районного совета народных депутатов. Одной из повесток дня стали ставка арендной платы по землям сельхозназначения, а также их продажа.
В ходе встречи глава района Юрий Парахин предложил создать из средств, получаемых от выкупа арендаторами муниципальных земельных участков, специальный резервный фонд. По его мнению, это поможет району развиваться и участвовать в национальных проектах.
Отметим, сейчас долгосрочной аренде у 42 хозяйствующих субъектов находятся 185 земельных участков общей площадью 13,6 тысяч гектар, всего же в районе арендуется более 18 тысяч гектар земли сельхозназначения. При этом выкупить свои участки планируют более 30 арендаторов.
- Вопрос создания резервного фонда будет вынесен на обсуждение комитета по бюджету и налоговой политике Орловского районного Совета народных депутатов в январе следующего года, - пояснили «КП» в пресс-службе администрации Орловского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU