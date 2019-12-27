В Орле выберут лучших свистунов
В Орле выберут лучших свистунов. Поучаствовать в необычном конкурсе приглашают жителей областной столицы, состоится он уже завтра- 28 декабря.
Конкурс пройдет в форме театрализованной интермедии. Мастер-класс по свисту горожанам преподаст новогодний персонаж Орловщины-2020 Соловей Разбойник.
- Помимо символа Нового 2020 года в Орле в театрализованной интермедии примут участие Баба Яга, Дед Мороз и Снегурочка. Самых маленьких ждут игры со сказочными персонажами, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Также 28 числа в городе состоится конкурс селфи, победитель которого получит приз в январе на интерактивной программе «Город сказок».
КОГДА? ГДЕ?
28 декабря, 11.00
площадка перед МФЦ на ул. Ленина
ИСТОЧНИК KP.RU
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