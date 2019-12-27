В Орле 150 молодых сотрудников МЧС России приняли присягу
Сегодня, 27 декабря, в День спасателя России приняли присягу 150 молодых сотрудников МЧС. Торжественная церемония состоялась на плацу 1-й пожарно-спасательной части по охране Советского района города Орла.
Сегодня присягу принял Иван Сопин, родной брат пожарного, погибшего 10 февраля 2014 годаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В этот день вместе со своими сослуживцами и друзьями присягнул на верность Отчизне и помощь людям Иван Сопин, родной брат пожарного, погибшего 10 февраля 2014 года при тушении пожара в частном жилом доме.
Событие приурочили ко Дню спасателяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Я всегда хотел работать в МЧС, поэтому пошел по стопам брата. Уже успел поучаствовать в ликвидации пожаров и спасении людей, - пояснил Иван.
В завершение участники мероприятия возложили цветы к памятнику пожарными и спасателям Орловщины.
Сотрудники МЧС возложили цветы к памятнику пожарными и спасателям ОрловщиныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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ИСТОЧНИК KP.RU