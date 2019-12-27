В Орле 150 молодых сотрудников МЧС России приняли присягу

СЕГОДНЯ 16:07 2019-12-27T16:09:09+03:00

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Сегодня, 27 декабря, в День спасателя России приняли присягу 150 молодых сотрудников МЧС. Торжественная церемония состоялась на плацу 1-й пожарно-спасательной части по охране Советского района города Орла.

Сегодня присягу принял Иван Сопин, родной брат пожарного, погибшего 10 февраля 2014 годаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В этот день вместе со своими сослуживцами и друзьями присягнул на верность Отчизне и помощь людям Иван Сопин, родной брат пожарного, погибшего 10 февраля 2014 года при тушении пожара в частном жилом доме.

Событие приурочили ко Дню спасателяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Я всегда хотел работать в МЧС, поэтому пошел по стопам брата. Уже успел поучаствовать в ликвидации пожаров и спасении людей, - пояснил Иван.

В завершение участники мероприятия возложили цветы к памятнику пожарными и спасателям Орловщины.

Сотрудники МЧС возложили цветы к памятнику пожарными и спасателям ОрловщиныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU