Орловская область планирует взять кредит в три миллиарда рублей
Орловская область планирует взять кредит в три миллиарда рублей. Чтобы сократить расходы на обслуживание госдолга региона.
Об этом сообщили в пресс-службе Правительства области. Отмечается, что привлеченные средства позволят рефинансировать имеющийся долг региона. При этом общая его сумма не вырастет.
- Подготовлен проект постановления о привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях в размере 3 млрд рублей под процентную ставку не более 7,25 процентов годовых для рефинансирования имеющихся долговых обязательств Орловской области с более высокими процентными ставками 7,86-8,00 процентов, - гласит сообщение.
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ИСТОЧНИК KP.RU