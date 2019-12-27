СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-27T10:49:31+03:00

В Орле автоледи протаранила «Ладу-Калину». Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

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В четверг, 26 декабря, в Орле произошло очередное ДТП. 51-летняя автоледи протаранила «Ладу-Калину» на Наугорском шоссе.

Происшествие случилось утром в 11 часов 45 минут. Женщина управляла автомобилем «Киа-Сид» и ехала в сторону улицы Цветаева, когда не смогла разминуться с 71-летним водителем отечественной легковушки.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» получила телесные повреждения. Однако медицинская помощь ей не понадобилась и она была отпущена домой, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего же за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 18 ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU