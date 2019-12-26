2019-12-26T17:33:06+03:00
Политика

В Орле состоится большая пресс-конференция губернатора

На вопросы журналистов Андрей Клычков ответит 30 декабря
Ольга СУПОНЕВА
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Андрей Клычков даст пресс-конференцию 30 декабряАндрей Клычков даст пресс-конференцию 30 декабряФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В конце года губернатор Орловской области даст большую пресс-конференцию. Она состоится в областном центре в грядущий понедельник, 30 декабря.

- Губернатор расскажет о результатах социально-экономического развития области в 2019 году, о реализации национальных проектов в регионе, приоритетных задачах по развитию различных отраслей экономики и социальной сферы в будущем году, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Андрей Клычков ответит на вопросы прессы. Также будет вестись прямая трансляция пресс-конференции на телеканале "Первый областной".

Мероприятие состоится 30 декабря в 12.00 в ТМК "Гринн".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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