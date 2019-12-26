2019-12-26T15:14:40+03:00
Общество

В Орле оштрафовали продавцов елок

Специалисты Россельхознадзора устроили проверку торговцам новогодними деревьями
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области оштрафовали продавцов новогодних деревьев. Проверку предпринимателям, торгующим елями и соснами, устроили специалисты Россельхознадзора.

Главной целью рейда было выяснить, нет ли на привезенных на Орловщину деревьях вредных насекомых. Как пояснили в ведомстве, ели и сосны к нам ввозятся в основном из Калужской области и Пермского края, а в этих регионах установлен карантин по хвойному вредителю леса - черному сосновому усачу. Поэтому каждый, кто вывозит деревья с зараженной территории, должен иметь документ о безопасности продукции.

- В ходе предновогодних рейдов по елочным базарам Орла инспекторами выявлено восемь административных правонарушений, связанных с ввозом елей и сосен без оформления карантинных сертификатов или несвоевременным гашением документов, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Что касается черного усача, то этого насекомого на елках и соснах обнаружено не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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