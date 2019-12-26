Орловчанка уговорила знакомого сыграть на бирже и оставила его ни с чем
Сотрудники отдела уголовного розыска задержали в Орле 27-летнюю мошенницу, которая выманила у знакомого по переписке более 240 тысяч рублей. Она пообещала ему увеличить эту сумму в несколько раз в игре на бирже, а в итоге оставила ни с чем.
Девушка действовала исключительно через соцсети. Уроженка Тулы параллельно переписывалась с мужчиной с нескольких аккаунтов, один из которых она вела от имени не существующего «спеца» в биржевых играх. Сразу после поступления денег на банковскую карту, мошенница оборвала все общение.
- В настоящее время ведется следствие. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU