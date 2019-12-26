Орловчанка убила сожителя из-за ревности

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-26T13:10:52+03:00

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В среду, 25 декабря, в Мценске семейная ссора из-за ревности обернулась трагедией. 55-летняя орловчанка вонзила нож в грудь своего 48-летнего сожителя.

Мужчину привезли в больницу, где вскоре он и скончался. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал поиск преступницы.

- Задержанная женщина созналась в содеянном под тяжестью предъявленных улик и рассказала, что зарезала сожителя во время ссоры, - рассказала «КП» Юлия Дрофеева, старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Орловской области по взаимодействию со СМИ.

Сейчас в отношении орловчанки рассматривается вопрос о заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU