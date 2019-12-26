Орловчанка убила сожителя из-за ревности
В среду, 25 декабря, в Мценске семейная ссора из-за ревности обернулась трагедией. 55-летняя орловчанка вонзила нож в грудь своего 48-летнего сожителя.
Мужчину привезли в больницу, где вскоре он и скончался. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал поиск преступницы.
- Задержанная женщина созналась в содеянном под тяжестью предъявленных улик и рассказала, что зарезала сожителя во время ссоры, - рассказала «КП» Юлия Дрофеева, старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Орловской области по взаимодействию со СМИ.
Сейчас в отношении орловчанки рассматривается вопрос о заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU