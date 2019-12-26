Автоледи на «Шкоде» не разъехалась с «ВАЗом» в Орловской области

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-26T09:40:40+03:00

Автоледи на «Шкоде» не разъехалась на дороге с водителем «ВАЗа» в Орловской области. Фото: региональное УГИБДД УМВД России

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Вчера, 25 декабря, в районе 37 км автодороги Болхов-Мценск-Новосиль произошло ДТП с участием автоледи на «Шкоде Фелиции» и водителя отечественного «ВАЗа 21150».

Происшествие случилось около восьми часов утра. 27-летняя девушка ехала со стороны деревни Фарафоново в сторону Мценска и нарушила правила расположения автомобиля на проезжей части дороги. В результате она столкнулась с едущим попутно «ВАЗом».

- В произошедшем ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил травмы. Ему была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение, пояснили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Все же за прошедшие сутки на территории региона произошло 15 ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU