2019-12-25T18:00:25+03:00
Происшествия

Молодой орловец обчистил своего приятеля-иностранца

За кражу 55 тысяч рублей 18-летнему горожанину светит реальный тюремный срок
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Молодому жителю Орла грозит реальный срок лишения свободы за кражу денег. 18-летний парень обчистил своего приятеля-иностранца.

В полицию обратился 22-летний молодой человек, как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, иностранец. Он рассказал, что с его банковских карт пропали средства, всего 55 тысяч рублей. Полицейские взялись за розыск вора.

- Перед обнаружением пропажи денежных средств молодой человек был в гостях у знакомого. Он временно выходил на кухню, а мобильный телефон с установленным там онлайн сервисом оставался в комнате без присмотра. В этот же день парень заметил, что программа с его устройства была удалена, а восстановив ее обнаружил, что с принадлежащих ему карт были совершены переводы денег на имя знакомого, - рассказали подробности в ведомстве.

Когда сотрудники полиции дозвонились до предполагаемого похитителя денег, тот не стал отрицать свою причастность. Деньги он растратил, но обещал возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Орловец под подпиской о невыезде, пока идет расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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