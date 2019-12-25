Орловцы могут сообщить о проблемах с общественным транспортом по круглосуточному телефону

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-25T16:40:18+03:00

Орловцы могут сообщить о проблемах с общественным транспортом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Во вторник, 24 декабря, на рабочем совещании в мэрии Орла стало известно, что скоро жители города смогут пожаловаться на работу общественного транспорта или узнать оперативную информацию по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы Орла (ЕДДС).

В ближайшее время на всех остановочных павильонах появятся наклейки с телефоном 43-22-12.

- На остановках уже разместили 200 наклеек, - пояснил Евгений Гришин, заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства и транспорта.

Кроме того, горожане могут сообщить о проблемах с транспортом следующим телефонам: 43-36-02 (Управление городского хозяйства и транспорта), 8 800 250 29 48 («горячая линия» объединения перевозчиков «Альтернатива») и 20-13-79 (диспетчер МУП «ТТП»). Если у пассажиров возникли проблемы с проездным билетом, то можно связаться с «РИЦ» по «горячей линии»: 8 800 450 10 27.

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ИСТОЧНИК KP.RU