2019-12-25T13:20:45+03:00
Недвижимость

Жителям нескольких улиц Орла придется пересидеть без воды

Без благ цивилизации 25 декабря остались многоэтажные, частные дома и 2 детских сада
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Сегодня до вечера жители нескольких улиц Орла остались без холодной и горячей воды. Мы публикуем список адресатов, оставшихся до вечера без благ цивилизации.

До 17.00 25 декабря без горячей воды будут дома по адресам: Саханская, 3; Машкарина, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 (детский сад №87).

До 16.00 из-за замены задвижек на участке водопровода по переулку Карачевскому будет отключено холодное водоснабжение в переулке Ботаническом д. 2, 4, 27, 29 (многоквартирные дома) и 20 домов частного сектора. Также в зону отключения попал переулок Карачевский, д. 9, 10, 10 «а», 11, 15 (многоквартирные дома), переулок Фруктовый (20 домов частного сектора) и детский сад №55.

- В район отключения направлена автоцистерна с водой, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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