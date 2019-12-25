Больше четырех тысяч пожаров произошло в Орловской области в 2019-м

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-25T13:04:06+03:00

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В Орловской области в 2019-м году произошло больше четырех тысяч пожаров. Такую информацию озвучил начальник орловского главка МЧС Александр Новиков на сегодняшней, 25 декабря, встрече с журналистами.

Как рассказал главный спасатель региона, фиксируются все пожары, начиная от горящих жилых домов, заканчивая палами сухой травы и пылающим на контейнерных площадках мусором.

- На территории области зарегистрировало 4 тысячи 118 пожаров, в том числе 752 техногенных пожара, 1591 случай горения мусора, 1687 случаев горения сухой травы, 78 - стерни и других загораний. Оказана помощь 712 гражданам, из них спасены 140 человек, эвакуированы 572 человека, - озвучил статистику Александр Новиков.

К сожалению, в пожарах не обошлось без жертв - 51 человек погиб. Начальник ГУ МЧС России по Орловской области отметил, что активная профилактическая работа по предупреждению пожаров ведется во всех районах области, в 2020 году она будет продолжена.

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ИСТОЧНИК KP.RU