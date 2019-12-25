В Орловской области появился кластер легкой промышленности

СЕГОДНЯ 11:22 2019-12-25T13:03:43+03:00

В объединение войдут предприятия, производящие текстиль, одежду и изделия из кожи

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В понедельник, 23 декабря, в региональном Правительстве было подписано Соглашение о создании кластера легкой промышленности Орловской области. На первом этапе объединение войдут предприятия, производящие текстиль, одежду и изделия из кожи.

- Кластера легкой промышленности – это знаковое событие для Орловской области, поскольку оно напрямую связано с решением стратегически важных задач в развитии экономики региона. Мы искренне рассчитываем, что е кластер придаст новый импульс работе всех предприятий отрасли, - подчеркнул глава региона Андрей Клычков.

Напомним, в регионе также действуют еще четыре кластера: «ГЛОНАСС», «Приборостроения и электроники», «Туристский кластер» и «Кластер информационных технологий», в которые входят 170 организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU