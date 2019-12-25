Орловец, продавший арестованное авто, попал в тюрьму

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-25T10:32:40+03:00

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В Орле вынесли обвинительный приговор мужчине, продавший свою находящуюся под арестом машину. Должник не воспринял предупреждение судебных приставов всерьез и в результате оказался в тюрьме.

Орловец задолжал круглую сумму по алиментам для своего несовершеннолетнего сына, воспитанием ребенка тоже не занимался. Поэтому сотрудники регионального УФСПП наложил арест на принадлежащую ему иномарку «Фольксфаген Гольф».

Однако изымать автомобиль не стали, оставили должнику на хранение без права пользования. В итоге через какое-то время машины на месте не оказалось – мужчина продал ее на запчасти, а деньги потратил.

- Решением суда гражданин признан виновным. Учитывая, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности, ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСПП России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU