На трассе под Орлом водитель на легковушке протаранил столб

СЕГОДНЯ 15:24 2019-12-24T15:26:18+03:00

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Сегодня утром на трассе под Орлом водитель на легковой иномарке протаранил столб. Мужчину госпитализировали с травмами.

Авария случилась в восьмом часу на М-2 "Крым". 29-летний мужчина ехал за рулем "Хендаи" со стороны со стороны Орла в сторону Москвы. В какой-то момент он не совладал со своей машиной, автомобиль врезался в опору ЛЭП, а затем опрокинулся.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован в Мценскую ЦРБ. На месте работали сотрудники ГИБДД, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU