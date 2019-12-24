СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-24T14:31:45+03:00

Ученики приехали поздравить своего тренера с этим событием из 30 регионов страны

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 23 декабря, в Орле открылась Аллея Клавдии Наумовой. Новый арт-объект украсил территорию возле спорткомплекса «Труд».

Много лет воспитанники известного тренера по спортивной акробатике высаживали здесь деревья. Они уже успели прижиться и создать полноценную аллею, поэтому в День рождение Клавдии Наумовой возникла идея сделать это место именным.

Аллею украсила анфилада с именами учеников Клавдии Наумовой. Фото: пресс-служба орловского горсовета

Вход в аллею украсила анфилада с именами ее учеников, а их не мало - 200 мастеров спорта СССР и России, 20 мастеров спорта международного класса, 5 заслуженных мастеров спорта России и 18 абсолютных чемпионов Европы и мира.

- Эти деревья посадили ребята, которые знают труд, преодоление. Каждое дерево посажено с любовью. Прикоснитесь к любому, постойте рядом, они придадут вам силы, - говорит Клавдия Михайловна.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU