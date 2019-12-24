2019-12-24T13:39:56+03:00
Общество

Проездные билеты в Орле можно будет пополнять через Интернет

Нововведение заработает во втором квартале 2020 года
Наталья Меркулова
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Проездные билеты в Орле можно будет пополнять через Интернет. Фото: пресс-служба мэрии ОрлаПроездные билеты в Орле можно будет пополнять через Интернет. Фото: пресс-служба мэрии Орла
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Сегодня, 24 декабря, на планерке в мэрии стало известно, что проездные билеты в Орле можно будет пополнять через Интернет. Нововведение заработает во втором квартале 2020 года. Пока сделать это можно только офисах «Сбербанка», из-за чего горожанам приходится тратить много времени в очередях.

Именно из-за перехода на Онлайн-платформу орловцам приходили сообщения о повторном списании платы. Однако на самом деле все в порядке, больше, чем необходимо РИЦ не сняло с банковских карт жителей города.

- Технические работы проводились с 17 по 19 декабря, поэтому возникли задержки по оплате проезда безналичным способом. 20 декабря «прошли» операции, совершенные именно в этот период, - пояснил Владимир Емельянов, заместитель генерального директора АО «РИЦ».

При возникновении вопросов орловцы могут обращаться в АО «РИЦ» по горячей линии: 8-800-450-10-27 или по адресу ул. Салтыкова-Щедрина, 21 (2 этаж, кабинет № 203).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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